Gaziantep'te 5 kişilik aile karantinaya alındı Gaziantep'te yeni tip korona virüs testi yapılan şahsın sonuçları pozitif çıkınca, temas ettiği arkadaşı ve ailesi karantinaya alındı.

Gaziantep'te yeni tip korona virüs testi yapılan şahsın sonuçları pozitif çıkınca, temas ettiği arkadaşı ve ailesi karantinaya alındı.

Şehitkamil ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan M.B.'nin ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği Dr. Ersin Arslan Hastanesinde yapılan Covıd-19 testi pozitif çıktı. M.B.'nin iş arkadaşı olan ve Karkamış ilçesi Subağı Mahallesi'nde yaşayan H.C.'nin Sağlık Müdürlüğü filyasyon sistemine "Temaslı" olarak kaydının düştüğünün anlaşılması üzerine, H.C. ile aynı ikamette kalan H.C., S.A., N.C., M.S.C. ve A.T.C. de 14 günlük karantinaya alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA