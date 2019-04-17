Gaziantep'te 5 Kilo Uyuşturucuya 3 Tutuklama

GAZİANTEP'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçak ve kovalamaca ile durdurulan otomobilde 5 kilo 130 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Beykent Mahallesi'nde şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği otomobildekiler dışarıya 2 valiz attı. Ekipler, kovalamaca ile durdurdukları otomobildeki İ.U., T.G. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Polislerin otomobilde ve şüphelilerin attığı valizlerde yaptığı aramalarda 5 kilo 130 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA