Gaziantep'te 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi
05.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:05
Gaziantep'te polis ekipleri bir adreste yaptığı aramada 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gaziantep'te polis ekipleri bir adreste yaptığı aramada 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet m'Müdürlüğü Narkotik Şuslarla Mücadele Şubesi ekipleri Gazia Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 5 kilo 800 gram kubar esrar, 110 gram toz esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı