GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül
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GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 5 katlı boş bir bina çöktü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 5 katlı boş bir bina çöktü.

Çağdaş Mahallesi 58 Sokak'taki 5 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın boş olduğu ve olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Çöken binanın çevresindeki ev ve yakınına park edilen araçlarda hasar oluştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Davut Gül, gazetecilere, daha önce inşa edilen 2 katlı binanın üzerine kaçak kat yapılması nedeniyle çökme meydana geldiğini söyledi.

Binada kimsenin bulunmadığını belirten Gül, "Çok şükür can kaybı yok. Binanın çökmesi sebebiyle etraftaki binaları olası risklere karşı arkadaşlarımız kontrol ediyor. Boşaltılması gereken binalar boşaltılıyor. Çöken binayla ilgili konu adliyeye intikal etti. Süreç devam edecek. Çok geçmiş olsun diyorum. " dedi.

GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül
GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül
GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül
GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül
GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül
GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül
GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül
GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül
GAZİANTEP - 5 katlı boş bina çöktü - Vali Davut Gül

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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