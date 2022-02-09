Gaziantep'te 5 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te 5 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te 5 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentteki 5 hırsızlığı gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramada, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haberler

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