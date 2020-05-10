Gaziantep'te, 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisine tutuklama
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Gaziantep'te, 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisine tutuklama

Gaziantep'te, 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisine tutuklama
10.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:54

Emekli olduğu okulun bahçesindeki yaralı kediyi tedavi ettirdiOSMANİYE'de, emekli olduktan sonra da görev yaptığı okulun bahçesindeki sokak hayvanlarına bakmayı sürdüren eğitimci Kazım Aytaş, yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettirip eski sağlığına kavuşmasını sağladı.

Emekli olduğu okulun bahçesindeki yaralı kediyi tedavi ettirdi

OSMANİYE'de, emekli olduktan sonra da görev yaptığı okulun bahçesindeki sokak hayvanlarına bakmayı sürdüren eğitimci Kazım Aytaş, yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettirip eski sağlığına kavuşmasını sağladı.

Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 7 ay önce emekli olan ve çalışma hayatı süresince okulun bahçesindeki yaklaşık 15 kedinin bakımını yapan Kazım Aytaş, binlerce öğrenciye de hayvan sevgisini aşıladı. Aytaş, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen okuldaki kedileri emekli olmasına rağmen yalnız bırakmıyor.

Okulun bahçesinde yaptığı bir besleme faaliyeti sırasında kedilerden bir tanesinin ayağının sektiğini gören Kazım Aytaş, vakit kaybetmeden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliğine ulaştı.

'HAYTAP'A DESTEKLERİNİZ HAYVANLARA ŞİFA OLUYOR'

Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından kedinin tedavisini aynı gün ücretsiz bir biçimde gerçekleştirdiğini ifade eden Aktaş, "Erkek olan kedimiz yapılan küçük bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu. Çağırdığımız zaman geliyorlar ve beslemelerini sürdürüyoruz. Şehrimize böylesine güzel bir kazanım yapan Hayvan Hakları Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. HAYTAP'a destekleriniz hayvanlara şifa oluyor. Desteklerimizi esirgemeyelim" dedi.

'YARALI KEDİMİZİN TEDAVİSİNİ YAPTIK'

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise gelen bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini ve olay yerinden kedinin alındığını belirterek, "Yaralı kedimizin tedavisini yaptık. Arka sağ bacağında muhtemelen dikenli tel yırtığından oluşan bir buçuk santimlik bir açık yarası olan kedimizin yara yüzeylerini temizledikten sonra gerekli antibiyotik ve mineral desteğini yaptık. 6 dikişle yarayı kapattık. Paraziter ilaçlar uygulayarak hem kendi hem de halk sağlığını koruduk. 1 gün gibi kısa bir süre sonunda okula kontrole gittiğimizde bizleri koşarak karşıladı" dedi.

Ali Laçinbala, Türkiye'nin birçok noktasında sahipsiz sokak hayvanlarına yaptığı faaliyetlerle kurumlara örnek olan HAYTAP'a destek beklediklerini ifade edip, "Pandemi dolayısıyla evden çıkmayın fakat kapınızın önüne bir kap su bir kap mama koymayı unutmayın" diye konuştu.

Gaziantep'te, 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisine tutuklama

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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