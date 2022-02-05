Gaziantep'te 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, onları taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, onları taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ilçesi Çaybeyi Mahallesi'nde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 düzensiz göçmen ile para karşılığı göçmen taşıdığı tespit edilen 2 organizatör yakalandı.

Ekiplerce, suçta kullanılan 2 araca el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 organizatör, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title