Gaziantep'te 5 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 5 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir tırda 5 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.

12.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:38
Gaziantep'te 5 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

'te bir tırda 5 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin doğu girişinde yaptığı uygulamada durumundan şüphelendikleri bir tırda arama yaptı.

Tırın çekici ve dorsesinde yapılan aramalarda gizlenmiş bölmelerde toplam 5 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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