Gaziantep'te 5 bin 145 paket kaçak sigara ele geçirildi

08.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:05

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Güneş mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Kaçak sigara ihbarı üzerine yapılan baskında 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olay ile ilgili yakalanan M.E.H. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA