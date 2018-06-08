Gaziantep'te 5 Ayda 3 Bin 681 Tüketici Şikayeti Oldu

Gaziantep genelinde bu yılın ilk 5 ayında toplam 3 bin 681 tüketici şikayeti yapıldı.

Gaziantep İl Ticaret Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Gaziantep'te İl ve İlçe Tüketici Hakem heyetlerine 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 2 milyon 996 bin 677 TL tutarında 3 bin 681 şikayet başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. En fazla başvuru 814 başvuru ile Mart ayında gerçekleşti. 10 bin 511 evrak üzerinde işlem yapıldı. En fazla başvuru bin 940 başvuru ile Şahinbey İlçe Tüketici Hakem Heyetine yapıldı. Başvuruların sektörel dağılımına bakıldığında ise Perakende Ticaret Sektörü bin 436 başvuru ve 1 milyon 721 bin 398 TL tutar ile birinci sırada yer alırken, Finansal Hizmetler Sektörü bin 438 şikayet başvurusu ve 619 bin 293 TL tutar ile ikinci, Abonelik Hizmetleri Sektöründe ise 365 başvuru ve 209 bin 042 TL tutarında hakem heyetlerine başvuru ile üçüncü sırada yer aldı.

Şikayetler azaldı

Yapılan şikayetler sonucunda alınan kararların bin 861'i tüketici lehine, bin 159'u tüketici aleyhine ve 60'ı ise görevsizlik ile sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 9 bin 979 başvuru ve 4 milyon 640 bin TL tutarında gerçekleşirken bu sene tüketici şikayetlerinde ciddi bir azalma olması dikkat çekti. Azalmanın sebepleri arasında satıcıların müşteri memnuniyetini önceliklendirmeleri ve önemsemeleri, sorunları hakem heyetlerine ulaşmadan çözmeleri, tüketicilerin bilinçlenmesi, bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe yapılan düzenlemeler etkili olduğu tahmin ediliyor. - GAZİANTEP