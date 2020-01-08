Gaziantep'te 5 adrese uyuşturucu operasyonu

08.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:26

Gaziantep'te belirlenen 5 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezi ve Nurdağı ilçesindeki 5 adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden yasal işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: AA