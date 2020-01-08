Gaziantep'te 5 adrese uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te belirlenen 5 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Gaziantep'te belirlenen 5 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezi ve Nurdağı ilçesindeki 5 adrese baskın gerçekleştirildi.
Operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden yasal işlem gerçekleştirildi.