Gaziantep'te 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Gaziantep'te 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

14.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:20
Gaziantep'te 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi

'te 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Gaziantep kara yolundaki kontrol noktasında durumundan şüphelendiği 06 FF 9142 plakalı aracı durdurdu.

Ekipler, yaptığı incelemede aracın bagaj kısmındaki bir poşet içerisinde kaçak 49 cep telefonu, 48 şarj aleti, 20 kulaklık, 1 mause ele geçirdi, araç sürücüsü gözaltına aldı.

Ele geçirilen cep telefonları ile aksesuarların değerinin 120 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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