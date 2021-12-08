Gaziantep'te 49 bin 520 kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 49 bin 520 kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep'te 49 bin 520 kaçak makaron ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te polisin bir depoya düzenlendiği baskında 49 bin 520 adet kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te polisin bir depoya düzenlendiği baskında 49 bin 520 adet kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda 46 bin 800'ü boş, 2 bin 720'si dolu 49 bin 520 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan depo sahibini gözaltına aldı.


Gaziantep'te 49 bin 520 kaçak makaron ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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