Gaziantep'te 489 bin 600 boş makaron ele geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 489 bin 600 boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 489 bin 600 boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışma neticesinde, Şahinbey ilçesinde gümrük kaçağı makaron bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, ilçede bulunan bir depoda ve iş yerinde yaptıkları aramada 489 bin 600 boş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz