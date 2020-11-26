Gaziantep'te, 486 kişiye koronavirüs cezası
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Gaziantep'te, 486 kişiye koronavirüs cezası

26.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:25
Gaziantep'te, 486 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 486 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 486 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde 486 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 24 kişiye de ceza kesilerek yurda yerleştirildi. Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 7 kişiye de idari para cezası uygulanan denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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