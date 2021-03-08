Gaziantep'te, 465 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 465 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün polis ekiplerince kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 141, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 324 kişiye idari para cezası uygulandı.Ekipler tarafından yapılan denetimlerde ayrıca maske takma ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 419 kişi ise uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ