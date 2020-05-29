Gaziantep'te 45 dönümlük arpa ekili tarla yandı
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Gaziantep'te 45 dönümlük arpa ekili tarla yandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında 45 dönümlük arpa ekili tarla alevlere teslim oldu.

Gaziantep'te 45 dönümlük arpa ekili tarla yandı
29.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:05

Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında 45 dönümlük arpa ekili tarla alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi kırsalında Haci Berk ve Kamber Kılıç'a ait olduğu bildirilen arpa ekili tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çiftçilerin traktörlerle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle çevredeki tarlalara sıçramadan kontrol altına alındı.

45 dönüm arpa ekili alanın kül olduğu yangın sonrası Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun bölgeye gelerek tarla sahiplerini teskin etti.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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