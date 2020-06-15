Gaziantep'te 446 polisin katılımıyla "narko-asayiş operasyonu" başlatıldı Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce, 446 personelin katılımıyla narkotik ve asayiş operasyonu başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce, 446 personelin katılımıyla narkotik ve asayiş operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, kentte huzur ve güvenin artırılması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla harekete geçti.

Başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslerin abluka altına alındığı operasyonda 446 personelin görev almasının yanı sıra drone ve dedektör köpekler de kullanılıyor.

Umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve belirlenen ikametgahlarda narko-asayiş operasyonu devam ediyor.

Kaynak: AA