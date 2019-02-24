Gaziantep'te 437 Mahalleye 5 Bin Muhtar Adayı

GAZİANTEP'te, yerel seçimlerin yapılmasına günler özellikle muhtarlara verilen özlük haklarının iyileştirilmesi ile beraber muhtar adayı sayısında büyük artış yaşanıyor. Kentteki 3 merkez ilçede bulunan 437 mahallede muhtar olmak isteyen yaklaşık 5 bin aday seçim kampanyası başlattı.

Yerel seçimlerde büyük çekişmelerin yaşandığı mahalle muhtarlıklarında her yeni seçim döneminde aday sayısında artış yaşanıyor. 3 merkez ilçesi olan Gaziantep'te de muhtar adayı sayında rekor artış yaşanıyor. Merkez ilçelerde 437 mahallenin bulunduğu kentte resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 5 bin muhtar adayı seçim kampanyası başlattı. Hemen her mahallede 8 ile 25 arasında değişen sayıda muhtar adayı seçimlerde başarılı olmak için mücadele ediyor. Aday sayısındaki artışın nedeni ise muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilişkilendiriliyor. Daha önceleri cüzi bir ücret ve evrak parası alan muhtarlar, bürolarının kirasını da kendileri de karşılıyordu. 2015 yılından bu yana ise asgari ücret almaya başlayan muhtarların SGK primleri de devlet tarafından karşılanmaya başlandı. Bununla beraber muhtarların taşıdığı silah ruhsatların ücretleri de devlet tarafından karşılanıyor. Bütün bu avantajlar üst üste birikince muhtar olmak isteyen kişilerin sayısında patlama yaşandı.

'MUHTAR ADAYLARINA KRİTER GETİRİLMELİ'

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı Ökkeş Titiz, aday sayısının çok olmasının demokrasi açısından yararlı olduğunu fakat muhtar adaylarının da kriterlere göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Daha önceleri muhtar adayı ve aza bulmakta zorluk yaşanırken özellikle asgari ücrete gelen zam ile beraber bu yıl yapılacak seçimlerde muhtar adaylarının sayısında büyük artış yaşandığını ifade eden Titiz şunları dedi:

"Şu anda 3 merkez ilçede 437 mahallemiz bulunmaktadır. Buna mukabil aday sayısında da patlama yaşanıyor. Tabi ki kimseye 'aday olma' deme şansımız yok. Demokrasinin güzelliği de budur. Bayan muhtar adaylarımızda da artış gözlenmektedir. Muhtarlık kutsal bir görevdir. Muhtarlık kriterlerine, şartlarına uygun gittiği birimlerde binlerce kişinin haklarını koruyan, sorunlarına çözüm bulabilen adayların olmasını isteriz. Benim şahsi fikrim budur. Bazı mahallelerde 30-40 aday bulunmakta. Bizim duyumlarımız hesaplarımız, şu anda kent merkezinde 5 bin civarında aday bulunmakta. Tabi resmi kaynaklar daha iyisini bilir. Ben yıllardır Türkiye muhtarlar Federasyonu Genel Başka Yardımcılığı yaptık. Federasyon olarak Ankara'ya defalarca giderek bugünün koşullarına uygun şekilde sosyal haklarımızı elde ettik. Silah harçlarını kaldırdık, milletvekillerine tanınan hak şu anda bizlere de tanınmakta. Türkiye'de 50 bin 249 muhtar bulunmakta Türkiye'de. Halk bizi neden seçiyor? Süs biberi gibi otur diye seçmez. Hizmet getirebilecek ikna etme becerisine sahip yetenekli bilgili becerili adaylar istiyoruz. Devletimiz burada bu konuya duyarlı olmalı. 21'inci yüzyılda bayatlamış bir yasa ile devam eden muhtarlık hantal yapıdan kurtarılmalı. Diğer siyasi birimlerde aranan kriterler bizde de aranmalı. Yarın seçim diyeceği gün muhtar adayı oluyor. Ne kadar garip. Neyi kanıtlayacaksın? Buna bir standart getirilip en azından 15 gün önce frenlenmeli."

'MAAŞIMIZ 280 LİRAYDI'

Gaziantep'in ilk kadın muhtarı olan ve 10 yıldır muhtarlık yapan Hatice Hortoğlu da son seçimlerde aday sayısında büyük bir artış yaşandığını belirterek, "Şimdi bu sayının artış nedeni, muhtarların özlük hakları düzeldi. Daha önce muhtarlar kira kendi bürolarının kirasını ödüyordu. Kendi Bağ-Kur primlerini ödüyordu. 280 lira maaşla çalışıyorduk. İnternet, kağıt, elektrik gibi masrafları kendimiz ödüyorduk. Ama şimdi özlük haklarımız düzeldi, maaş 2 bin lira oldu. SGK'nı devlet ödüyor, silahın sende ömür boyu kalıyor. Bundan dolayı bence muhtar adayları çoğaldı" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise muhtar adaylarının bir kısmını tanımadıklarını ve sayı çokluğu nedeni ile kafalarının karışık olduğunu belirtti.

- Gaziantep

Kaynak: DHA