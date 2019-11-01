Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi.

01.11.2019 10:26
Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesi'nde bulunan bir depoya 31 Ekim günü baskın yaptı. Operasyonda, kutular içerisinde paketlenmiş halde 435 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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