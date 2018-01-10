- Gaziantep'te 43 bin paket kaçak sigara yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada 48 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine durdurdukları tırda dedektör köpek Curis ile arama yaptı. İncelemede tırda gizlenmiş halde 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş isimli şüpheli şahsa gerekli yasal işlem yapılırken, kaçak naklinde kullanılan tıra ise adli makamlarca el konuldu.