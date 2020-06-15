Gaziantep'te, 422 kişiye 'sosyal mesafe' cezası GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 422 kişiye ceza kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 422 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 422 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Polis ekiplerinin gün içerisinde yaptığı denetimlerde, kontrol edilen 176 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: DHA