Gaziantep'te, 422 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 422 kişiye ceza kesildi.
15.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:22
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 422 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 422 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Polis ekiplerinin gün içerisinde yaptığı denetimlerde, kontrol edilen 176 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: DHA