Gaziantep'te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, bir tırda yapılan aramalarda 417 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te, bir tırda yapılan aramalarda 417 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tır durduruldu. Durdurulan tırda yapılan kontrollerde 417 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan İ.G. isimli şüpheli yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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