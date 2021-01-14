Gaziantep'te 400 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapıldı

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Gaziantep'teki 400 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık kıyafet yardımı ulaştırıldı.

WEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı yapan WEFA, Gaziantep'teki çocuklara Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle mont, bot, çorap, bere ile okul çantası, maske ve beslenme çantası dağıttı.

Yardım çalışmalarından 400 öğrenci yararlanırken, maddi imkansızlıklar içinde olan ailelere de maddi yardımda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Arslan, "İhtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklara yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor. Yetim ailelerini ziyaret ettik. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler vererek onların mutluluğuna vesile olduk. Destek veren tüm hayırseverlerimize tekrar teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş de WEFA'nın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını büyük bir takdirle karşıladıklarını belirterek, tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz