Gaziantep'te 400 Aileye Gıda Yardımı Yapıldı

Gaziantep'te savaş mağduru 400 Suriyeli yetim ve yardıma muhtaç aileye gıda yardımı gerçekleşti.

İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER)ve Katar Kızılayı ile ortak yapılan yardım projesinde Suriyeli yardıma muhtaç ve özellikle yetim olan 400 aileye gıda yardımı yapıldı. Yardımların Suriye'deki Yermuk kampında yaşayan ve iç savaş sonrası Gaziantep'e gelen 150 Filistinli aileye de ulaştırıldı. Gönderilen gıda kolilerinin içerisinde ise, pirinç şeker mercimek ve diğer temel gıda maddelerinin bulunduğu belirtildi.

El Bab yetimhanesinde Kur'an Cüzü dağıtıldı

Dernek tarafından Suriye'nin El Bab şehrindeki yetimhanede bulunan çocuklara Kur'an-ı Kerim cüzü gönderildiğini söyleyen İMKANDER Gaziantep Başkanı Sait Gökdere, "Buradaki amacımız savaş mağduru yetimlere ulaşmaktır. Yetimlerin dertleri ile dertlenmek için çalışıyoruz" diye konuştu. El Bab'taki yetim çocuklardan birisi ise, gelen hediyenin karşısında Kur'an-ı Kerim okuyarak, İMKANDER'e video gönderdi.

Gökdere, Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle Gaziantep'te iftar vermeyi düşündüklerini belirterek, iftar için destek beklediklerini kaydetti. - GAZİANTEP