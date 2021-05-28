GAZİANTEP - 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
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GAZİANTEP - 40 dönüm buğday ekili tarla yandı

Anadolu Ajansı / Türkbahçe Mahallesi Muhtarı - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Türkbahçe Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve bölgedeki sulama araçlarının desteğiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 40 dönüm tarım alanı zarar gördü.

GAZİANTEP - 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
GAZİANTEP - 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
GAZİANTEP - 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
GAZİANTEP - 40 dönüm buğday ekili tarla yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Türkbahçe Mahallesi Muhtarı

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