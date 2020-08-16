Gaziantep'te, 40 derece sıcaklıkta şelale serinliği GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çocuklar ve gençler, hava sıcaklığının 40 derece olduğu bölgede, Sakcagözü Şelalesi'nde serinliyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çocuklar ve gençler, hava sıcaklığının 40 derece olduğu bölgede, Sakcagözü Şelalesi'nde serinliyor.Sakçagözü Mahallesi'nde bulunan şelale çevresine, hafta sonları çevre il ve ilçelerden gelenler akın ediyor. Kaynak sularının yüksek noktadan aktığı şelaleyi görenler, hayran kalıyor. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu bölgede şelale, serinleme noktası oluyor. Hafta sonu da şelaleyi ziyaret edenler, piknik yaparak, güzel manzarayı izliyor. Çocuklar ve gençler ise suya giriyor.

Kaynak: DHA