Gaziantep'te 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Gaziantep'te mahalle ve çarşı bekçileri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında bazı olayların aydınlatılmasında etkili oldu. Bu kapsamda, Aydınlar Mahallesi'nde bir kuruma ait kabloların kesilerek çalınması olayının şüphelileri M.Y ve S.T, mezarlık kavşağında durdurulan otomobilde gözaltına alındı.

Şüpheliler, mahkemeye sevk edildi.

Bekçiler, ayrıca Seyrantepe Mahallesi Nihat Özdemir Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde Y.G ve S.B. isimli şüpheli şahıslar üzerinde yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar, mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: AA