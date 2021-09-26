Gaziantep'te 4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı

FIRAT, MALATYA (DHA) - Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'ndeki tarihi Rumkale'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Su Sporları Festivali başladı. Serbest dalış rekortmeni Yaren Türk'ün de katıldığı festivalde 3 farklı branşta 28 takım ve bin 36 sporcu derece yapmak için kıyasıya yarıştı.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği ve Türkiye Sutopu Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen festival, Yavuzeli İlçesi'nde bulunan tarihi Rumkale'de başladı. Festivalde 286 sporcu açık su yüzmede, 20 takım ve 600 sporcu dragon botta ve su topu branşında 150 sporcu derece için yarıştı. Dereceye giren sporcular ödüllerini Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyelerinin elinden aldı. Festivalde su kayağı, jet ski, wakeboard spor gösterileri yapılırken Türk Bayrağı ile yapılan flyboard gösterisi ise büyük ilgi topladı.

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün ise festivale katılımın çok yüksek olduğunu söyleyerek önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek festivalde yabancı ülkelerden de sutopu takımlarının yer alması sağlayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Buraya gelirken bu organizasyonun bu kadar güzel ve tertipli olacağını tahmin etmemiştim. Bu sene ilk defa 9 takımla sutopu oyunları gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl yabancı ülkelerin de sutopu takımlarının katılmasını sağlayacağım."