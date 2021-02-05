Gaziantep'te 4 ton etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 4 ton etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak