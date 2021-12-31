Gaziantep'te 4 şişe kaçak alkol ve 6 bin 20 paket sigara ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 4 şişe kaçak alkol ve 6 bin 20 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 4 şişe kaçak alkol ve 6 bin 20 paket sigara ele geçirildi
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te 4 şişe kaçak alkol ve 6 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 şişe kaçak alkol ve 6 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılara yönelik 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 4 şişe kaçak alkol ve 6 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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