Gaziantep'te 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince istihbarat doğrultusunda Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

İş yerinde arama yapan ekipler, 140 kilogram gümrük kaçağı tütün, 4 milyon 300 bin makaron ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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