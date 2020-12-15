Gaziantep'te 4 metrekarede 1 kişi olacak
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Gaziantep'te 4 metrekarede 1 kişi olacak

15.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:27
Gaziantep'te 4 metrekarede 1 kişi olacak

Gaziantep Valiliğinin aldığı yeni karara göre kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı belirli cadde ve bulvarlarda yapılacak yeni düzenlemelerle aynı anda her 4 metrekareye bir kişi düşecek.

Gaziantep Valiliğinin aldığı yeni karara göre kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı belirli cadde ve bulvarlarda yapılacak yeni düzenlemelerle aynı anda her 4 metrekareye bir kişi düşecek.

Gaziantep'te korona virüs salgınının yayılımının azaltılması için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirleri devreye aldı. Alınan yeni tedbirler kapsamında kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı bölgelerde her 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde yeni düzenleme yapıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, İnönü Caddesi, Karataş 400. Cadde, Demokrasi Bulvarı ve Üniversite Bulvarı ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi, Korutürk Caddesi, Şoför Ali Caddesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarında aynı anda girilebilecek, bulunabilecek kişi sayısı 4 metrekare alana 1 kişi olacak şekilde ilgili yerel yönetim tarafından tespit edilip giriş çıkışların bu çerçevede düzenlenmesine karar verildi" denildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası yazılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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