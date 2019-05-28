Gaziantep'te 4 mahalleye spor salonu yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 mahalleye yapacağı çok amaçlı spor salonu için ilk kazmayı vurdu, inşaat çalışmalarına başladı. Kenar semtlere yapacağı çok amaçlı spor salonuyla gençleri, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan Büyükşehir, bir yıl içerisinde tamamlamayı planladığı Ertuğrul Gazi, Dumlupınar, Kurbanbaba ve Yeşilevler Mahallesi'ni çok amaçlı spor salonuyla buluşturacak.

"4 koldan başlandı

Büyükşehir, kentte yaşayan 750 bini aşkın gençle, potansiyeli yüksek Gaziantep'in, "Genç Dostu", "Gençlik Dostu" kimliğinin yanına "Spor Şehri" kimliğini eklemek için 4 koldan, 4 mahallede çok amaçlı spor salonu yapımına başladı. Gençleri; uyuşturucu, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onların boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmesine imkan sunmak amacıyla kollarını sıvayan Büyükşehir Belediyesi, sosyo-ekonomik durumu kötü olan bazı mahalleye spor salonu kuracak.

Başkan sözünü tuttu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, 13 yüzme havuzuyla 10 spor salonu yaptıracağına dönük seçim vaadini yerine getirmek için ekibine talimat verdi, Şahinbey ilçesine bağlı 4 mahallede çok amaçlı spor salonunun yapımına başlandı. Buna göre, Ertuğrul Gazi, Dumlupınar, Kurbanbaba ve Yeşilevler Mahallesi'ne yapılacak çok amaçlı spor salonunun temel atma çalışmaları tamamlandı.

Aynı tip proje kapsamında hazırlanan spor salonları modern yapısıyla dikkati çekecek. 1257 metrekare inşaat alanlarına sahip olacak salonlar, 987 metrekare alana kurulacak. 121 kapasiteli tribünüyle basketbol, voleybol gibi salon sporlarının yapılacağı çok amaçlı spor salonlarında, sporcular için soyunma odaları ve duşlar bulunacak. Ayrıca salon içerisinde 136 metrekare alanda fitness salonu yer alacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA