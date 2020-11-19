Gaziantep'te 4 mahallede uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

GAZİANTEP'te, 4 mahallede 780 polisin katılımıyla 12 saat süren narkotik ve asayiş operasyonu yapıldı.

GAZİANTEP'te, 4 mahallede 780 polisin katılımıyla 12 saat süren narkotik ve asayiş operasyonu yapıldı. Hava destekli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Hoşgör, Savcılı, Sakarya ve Yukarıbayır mahallelerinde 12 saat süreyle 'Narko-Şahin 27' isimli narkotik ve asayiş operasyonu düzenledi. Operasyona, özel harekatçıların da olduğu 780 polis katıldı.

Helikopter destekli ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda 25 ev ve 556 araç ile 2752 kişide arama yapıldı.

Operasyonda 3 kilo 180 gram esrar, 1 kilo 628 gram metamfetamin, 1 kilo 90 gram eroin, 565 gram bonzai, 12 gram kokain, 441 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 32 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifade alımına başlanan şüphelilerin, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ