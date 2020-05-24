Gaziantep'te 4 kişinin katil zanlısı yakalandı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
24.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:44
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Kırsal Bakırca Mahallesi'nde 2014 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileden Ali, Hacı, Cebrail ve Zeynep Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla aranan ve jandarmanın yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü takip sonucu dün olayın yaşandığı mahallede yakalanan Cemal Ç'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA