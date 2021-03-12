Gaziantep'te 4 kilo 704 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te 4 kilo 704 gram uyuşturucu ele geçirildi

12.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:05
Gaziantep'te 4 kilo 704 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 4 kilo 704 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 4 kilo 704 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik Türkmenler ve Beydilli mahallelerinde bulunan 2 adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4 kilo 704 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 6 bin 235 adet Captagon hap, 2 adet tabanca, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan B.K., A.O., B.E.H. ve A.Ş. isimli 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 4 kilo 704 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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