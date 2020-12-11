Gaziantep'te 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi
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Gaziantep'te 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

11.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:54
Gaziantep'te 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beydilli Mahallesi'nde bir araçta ve bir ikamette arama yaptı.

Ekipler, aramalarda 4 kilo 280 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 hassas terazi ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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