Gaziantep'te 4 Kilo 115 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı
GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği baskında 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği baskında 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yeşilevler Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evde arama yapan polis ekipleri, 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken evde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA