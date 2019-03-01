Gaziantep'te 4 Kilo 115 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı

Gaziantep'te 4 Kilo 115 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği baskında 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te 4 Kilo 115 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği baskında 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yeşilevler Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi.  Evde arama yapan polis ekipleri, 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken  evde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et