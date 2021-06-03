Gaziantep'te 4 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te 4 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te 4 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda 4 kilo 110 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda 4 kilo 110 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Hasırcı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ikamette yapılan aramalarda 4 kilo 110 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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