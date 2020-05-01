Gaziantep'te 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
01.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:32

Gaziantep'te motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alına 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alına 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 otomobil ve 2 motosikleti çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan motosiklet ve otomobil ise sahiplerine teslim edildi.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin motosikleti ve otomobili çaldığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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