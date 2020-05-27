Gaziantep'te 4 günlük kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 695 kişiye ceza
Gaziantep'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 bin 695 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.
27.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:15
Gaziantep'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 bin 695 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "23.05.2020 günü saat 00.00'dan 26.05.2020 günü saat 24.00'e kadar 4 günlük ilimiz genelinde 11 bin 695 şahsa ve 34 iş yerine sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA