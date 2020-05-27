Gaziantep'te, 4 günlük kısıtlama sonrası çarşılar doldu
Gaziantep'te, 4 günlük kısıtlama sonrası çarşılar dolduGAZİANTEP'te, 4 günlük sokak kısıtlamasının ardından dışarı çıkanlar, çarşı ve meydanlara akın etti.
27.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:03
Gaziantep'te, 4 günlük kısıtlama sonrası çarşılar doldu
GAZİANTEP'te, 4 günlük sokak kısıtlamasının ardından dışarı çıkanlar, çarşı ve meydanlara akın etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Gaziantepliler, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Ateşleri ölçülerek, çarşıya alınanlar, alışveriş yaptı.
Polis ve zabıta ekipleri de cadde ile meydanlarda dolaşanları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
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Kaynak: DHA