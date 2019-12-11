Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te, sahte evrakla yakalanan 4 göçmen gözaltına alındı.
Gaziantep'te, sahte evrakla yakalanan 4 göçmen gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Otogarı'nda durdurulan 4 yabancı uyruklu şahısla ilgili incelemelerde bulundu.
Yapılan araştırmada, adlarına düzenlenmiş yol izin ve sevk belgelerinin sahte olduğu belirlenen 4 düzensiz göçmen, gözaltına alındı.
Şahıslarla ilgili soruşturma sürüyor.