Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

11.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:52

Gaziantep'te, sahte evrakla yakalanan 4 göçmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Otogarı'nda durdurulan 4 yabancı uyruklu şahısla ilgili incelemelerde bulundu.

Yapılan araştırmada, adlarına düzenlenmiş yol izin ve sevk belgelerinin sahte olduğu belirlenen 4 düzensiz göçmen, gözaltına alındı.

Şahıslarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA