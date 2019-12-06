Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 4 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

06.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:48
Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

'te yasa dışı yollardan yurda giren 4 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İl ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde yaptığı kontrollerde, üstlerinde sahte kimlik bulunan 4 düzensiz göçmeni tespit etti.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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