Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 4 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
06.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:48
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 4 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde yaptığı kontrollerde, üstlerinde sahte kimlik bulunan 4 düzensiz göçmeni tespit etti.
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA