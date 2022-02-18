Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonlarda 4 bin 970 paket gümrük kaçağı ele geçirildi.

Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonlarda 4 bin 970 paket gümrük kaçağı ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde bir araca operasyon düzenlendi. Yapılan armalarda aracın bagaj bölümünde 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başladığı öğrenildi.

Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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