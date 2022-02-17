Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 970 paket sigara ele geçirildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 970 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

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