Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonlarda 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonlarda 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde bir araca operasyon düzenledi. Yapılan armalarda aracın bagaj bölümünde 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başladığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Haberler

title