Gaziantep'te 4 bin 9 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bin 9 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bin 9 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde, 4 bin 9 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca 417 iş yerinde yaptığı denetimlerde, bir işletmeye cezai işlem gerçekleştirdi. Kaynak: AA