Gaziantep'te 4 bin 683 kişiye daha maske ve mesafe cezası Gaziantep'te 4 bin 683 kişiye daha maske ve mesafe cezası Gaziantep'te, 4 bin 683 kişiye daha sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Gaziantep'te 4 bin 683 kişiye daha maske ve mesafe cezası

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 4 bin 683 kişiye daha sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak öne çıkan Gaziantep'te, 10 Temmuz 2020 tarihinde toplam 4 bin 683 kişiye daha ceza yazıldı. Ceza yazılan kişilere sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Vaka sayılarındaki artışla dikkat çeken kentte, cadde ve sokaklardaki yoğunlukta ise herhangi bir azalma yaşanmadı.

Kaynak: İHA